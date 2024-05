El MAS, ¡ladrón del futuro!

En suma, los unos y los otros van perdiendo el futuro, aquel futuro de siempre de las clases medias, aquel futuro incipiente, pero real de las clases vulnerables. Y, esta es la tesis más importante: los futuros que existen, los pocos que todavía respiran, son individuales. No son futuros conjuntos o futuros bolivianos. No hay Bolivia. Ese es el quid de esta reflexión. Si no hay que esperar que haya secesionistas para temer por la nación boliviana. Sólo hay que promover odios y revanchas para quedarnos todos afianzados a “nuestro pedacito” de futuro.

¿Cómo recuperamos el futuro? Siguiendo la genial reflexión del filósofo español Daniel Innerarity, “El futuro de la democracia” (El País, del 3 de noviembre de 2023), lo podemos hacer promoviendo políticas de todos y para todos los bolivianos:

- aquellas ligadas al cambio climático: está claro que todos queremos seguir respirando y que no sólo algunos se apropien de nuestros bosques;

- aquellas ligadas a la salud: es normal que algunos tengan seguro privado y piensen en su futuro y millones no tengan ni seguro y no puedan pensar en el suyo (o piensen en cómo quitarles el suyo a los que tienen seguro);

- seguridad ciudadana: no pueden haber cuatro veces más de policías privados en América Latina que de policías públicos, con la obligación de cuidar a no más del 10% de la población más rica (el otro 90% puede esperar);

- aquellas ligadas a la educación: debe haber una verdadera revolución educativa ligada a la revolución tecnológica del presente;

- y, aunque no parezca prioritario, debe haber una política deportiva que nos haga clasificar al mundial y, sobre todo, de curso a nuestros bravos trotadores, raquetbolistas, nadadores.