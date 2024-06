El milagro de la multiplicación de los dólares

En el país de Biciclelandia, el Banco Central atravesaba por una grave escasez de dólares. Las reservas internacionales, o lo que quedaba de ellas, eran más escurridizas que un gato callejero. En un desesperado intento por atraer los dólares guardados en los colchones de los ciudadanos, el Banco Central de Biciclelandia (BCB) hizo una oferta de bonos con tasas de interés tan seductoras como un tango argentino, prometiendo entre un 4% y un 6,5% y un amor eterno de estabilidad y riqueza.



Se decía que en el "Colchón Bank" se refugian unos $us 10.000 millones. Pero, a pesar de los encantos financieros y las promesas de muy buena rentabilidad, sólo $us 59 millones decidieron salir de sus escondites. La gente no salió a invertir en los bonos del BCB. Parecía que la magia se había agotado... hasta que ocurrió lo increíble.



Una mañana de mayo casi invernal, mientras el sol apenas tocaba los tejados con sus primeros rayos dorados pero tímidos, un milagro financiero se materializó. Un depósito de $us 200 millones apareció, de la nada, en las arcas del BCB. En el piso 21 de su edificio, donde el aire siempre olía a café y a decisiones importantes, las botellas de champaña estallaron como fuegos artificiales en un preste de barrio. Lucrecia de los Besos Dulces y Rojos de la Rueda Peña, la presidenta del Banco Central brindó con su equipo y anunció el renacimiento económico a la prensa. El millonario depósito era la prueba de que la gente cría en la Autoridad Monetaria. Pero, tras las sonrisas y los brindis, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿Quién había sido el generoso y oportuno benefactor/inversionista?



Si miles de personas no habían hecho caso a los cantos de sirenas financieras del BCB entendiendo que el riesgo de invertir en el banco estatal era alto. Cabe recordar, que el BCB ya había dilapidado $us 13.200 millones de sus reservas internacionales y no contento con eso, también se había gastado otros $us 3.000 millones que estaban en los bancos privados. En este contexto tan riesgosos. ¿Quién era este candidato a santo, que el minuto 90 del partido, soltó $us 200 millones?

Hace una década, la Administración de Fondos de Pensiones (AFP) había adquirido bonos soberanos de Biciclelandia, confiando en que el país crecería como la espuma de una cerveza bien servida. No fue así y los $us 800 millones invertidos en los bonos de este país comenzaron a perder valor en los mercados.



Mamerto Entrambasaguas del Palomar de Palo Blanco, el director del fondo de pensiones, ahora estatal, se acordó de estos papales que vegetaban en el mercado financiero internacional y decidió traerlos para ayudar a su hermana y compañera Lucrecia de los Besos Dulces y Rojos de la Rueda Peña, la presidenta del Banco Central.



Para esto contó con el beneplácito de su amigo y también, Juan Alberto Condarco Velez de la Yuca, el jefe del ente regulador de pensiones quién diligentemente modificó la normativa para traer este dinero de afuera. Mamer, como lo conocen sus amigos, realizó una operación financiera conocida como "reporto". Este truco de magia financiera consistía en vender un activo (los bonos soberanos), con la promesa de recomprarlo más adelante a un precio mayor. Al parecer, el descuento aplicado a los bonos soberanos fue tan espectacular que permitió al fondo publico obtener, muy rápidamente, $us 250 millones en efectivo.

Unos $us 200 millones fueron invertidos en el BCB y $us 50 millones en el banco de Central total de un lejano imperio. Como dice el viejo dictado popular: Mejor que tener un banco amigo es tener hermanos y compañeros en los entes reguladores, el ministerio de economía y finanzas y el propio banco. La hermanda del Estado había funcionado en Biciclelandia salvando el cuello de BCB.