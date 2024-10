¡El millón de habitantes menos para Santa Cruz!

El Censo afirma que llegamos a 11 millones 300 mil habitantes. La alarma social fue inmediata: “somos 12 millones”. No puedo negar que estoy a favor de esa denuncia. Sin embargo, no es lo que me importa enfatizar. Lo que me interesa relievar es el lastimero crecimiento de Bolivia desde la independencia poniendo sobre el tapete la siguiente tesis: nada quiere vivir en este país.