El actual gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo la presidencia de Luis Arce Catacora, manifiesta una desconexión alarmante con la realidad económica y social del país. Su visión distorsionada y profundamente ideológicamente corrompida no solo ha llevado a Bolivia al borde del colapso económico, sino que también ha comenzado a generar un caos político-social difícil de revertir. A semejanza del ecocidio que se ha desatado sobre vastos bosques, el MAS está incinerando el futuro de Bolivia. Sin embargo, para el gobierno de Arce Catacora, prevalece la errónea creencia de que lo que no debe ser, simplemente no puede ser. Mientras tanto, Bolivia se desmorona, y los únicos que parecen no notar el desastre son los inquilinos indiferentes, incapaces y apáticos de la Casa del Pueblo.