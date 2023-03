El modelo judicial ha fracasado

El gobierno de Luis Arce Catacora no solo que no quiere reconocer que el modelo judicial del MAS ha fracasado sino también busca bloquear cualquier intento de transformación de este Órgano del Estado. Al margen de la visita del relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayan, su lapidario informe definitivo, y el reiterado anuncio de realizar una “cumbre judicial”, no se ha avanzado (ni un milímetro) en el imprescindible proceso de la reforma judicial. El entusiasmo del ministro, Iván Lima, no pasó de lanzar algunas propuestas para resolver los “centenarios problemas estructuras del órgano judicial” y que además podían liquidarse (dijo) en 90 días.