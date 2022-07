El odio masista a Santa Cruz. ¿Resistirlo o combatirlo?

Este terreno fértil para la economía, no lo es para hacer política al estilo y usanza masista. No ha sido tierra productiva que le rinda en votaciones, jamás le resultó propicio el suelo cruceño para cultivar victorias electorales.

Al masismo no solo le estorba un gobernador no masista, le estorba una gobernación no masista, le estorba una economía no masista, le estorba un departamento no masista.