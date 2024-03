El oficio de ser papá

Para el diccionario (RAE), “Padre” es aquel varón que ha engendrado uno o más hijos, asimismo, es aquel varón que ejerce como padre especialmente en su carácter protector y afectivo. En razón a ello, padre podría ser cualquier varón que asume la responsabilidad de cuidar y proteger a un hijo, aun considerando si este no fue engendrado por él. El rol de padre (principalmente) es protector y afectivo, no basta simplemente con engendrar y pasar una pensión a la madre de su hijo. Las tareas de padre no se cumplen en visitas temporales y tampoco se suple la figura paternal con objetos materiales. Ser padre es una tarea presencial que requiere dedicación, pues esta labor aportará a la formación y desarrollo del hijo. El rol de padre también es sacrificado, sobre todo cuando en el camino se cruzan dificultades laborales, económicas o de salud. Es en estas tribulaciones donde el padre deberá mostrar su templanza y, a pesar de todos los problemas que tenga, encontrar la forma de esconderlos para no apagar la alegría de sus hijos, pues un buen padre siempre buscará la felicidad y jamás la tristeza para sus hijos.