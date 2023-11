El Palacio quemado y la Amazonia agonizante

Criminal, desquiciado, atroz resulta el ecocidio relatado en el mito heleno, como el que se lleva a cabo en nuestro país ante la mirada impasible del gobierno del presidente Arce Catacora. La sequía que viene sufriendo Bolivia, la quema de desmontes y los incendios provocados en La Paz, Beni y Santa Cruz han tomado proporciones de holocausto medioambiental. Una debacle que nadie detiene y cuya causa no es simplemente el cambio climático mundial, sino, la abyección perversa que es la codicia, - que día que pasa acelera la destrucción de nuestro hábitat.

Las películas apocalípticas que vi en mi adolescencia como “El planeta de los simios”, “Mad Max”, y otras, exhibían un mundo estragado, ciudades arrasadas, sobrevivientes de cataclismos enfrentados a luchas por la salvación de la raza humana. Aliviaba la creencia de no llegar a vivir tal debacle por su lejanía milenaria. Sin embargo, encontrarse en el primer cuarto del siglo XXI y vislumbrar el horror del fin de los días, aterra.

De esa suerte, el sol, doblón de oro doliente, ahogado en un aire insalubre vaga en el cielo camba. Cuarenta y un grados centígrados licuan los pensamientos y el agua del cuerpo de los cruceños. Los meses de septiembre, octubre y noviembre han sido dignos de libros de narraciones imaginarias porque Santa Cruz incrementó su temperatura en la alarmante cifra de 82% respecto a la de todo el planeta. Al mismo tiempo, es el departamento del país más deforestado en las últimas décadas. Más de 7,5 millones de hectáreas han sido despejadas, y llueve un 30% menos que en el pasado. De ahí que se tiene la sensación de habitar en un horno a microondas encendido día y noche. ¿Cómo es posible que la ciudad que otrora se jactara de gozar del aire más puro de América, el 28 de octubre de 2023 se hubiera convertido en el más contaminado del continente? Tan irrespirable, que los niños de 3.600 escuelas y colegios no asistieron tres días a la escuela por la toxicidad del mismo.

La causa de semejante desolación es clara, como el agua que pronto no tendremos. La tierra bendita es dinero contante y sonante y sus depredadores tienen nombre y apellido. Agotados los ingresos por el gas y la minería, la política gubernamental apunta al extractivismo como punta de lanza para sustentar la economía. Promueve el ensanchamiento de las fronteras agrícolas, lo cual, casa a la perfección con los intereses de los grandes productores agropecuarios quienes aprovechan la “ocasión”. A esa situación se suman los cálculos político- electorales y las estrategias geopolíticas del partido azul, el lavado de dinero y el apremio por acrecentar las plantaciones de coca del narcotráfico.

¿En qué idiomaexplicamos que la Pachamama está mortalmente herida, que se nos muere y morimos con ella? La verdad es que, a este punto, no queda claro si el Señor Presidente, desde su torre de cemento en las alturas de su

piromanía gubernamental, solo observa la debacle o la propicia. No cabe

en mente humana semejante ecocidio ni insensibilidad. Ya que ni los

cercos al oriente ni las invasiones surtieron, ¿se opta por el genocidio por

inhalación de humo y asfixia? Esta gozosa e inenarrable aniquilación de

nuestros tesoros ecológicos por peculio es repugnante, tanto como sería

prender fuego a un monito tití o ingerir los cadáveres carbonizados de

tatús, tortugas y capiguaras.



No hay donde perderse, los estudios confirman que la contaminación del

aire, el calor extremo y las sequías se originan en las quemas, los incendios

forestales y la deforestación. Los árboles, verdaderas bombas de agua,

beben el líquido elemento del subsuelo y lo disparan a la atmósfera. Un

solo árbol amazónico manda 1.000 litros de agua por día. Tal humedad

sumada al vapor proveniente del océano atlántico forma un flujo

atmosférico llamado “río volador”, el cual, a su vez, enfría el planeta y

alimenta los nevados de la cordillera, los ríos y los valles, garantizando la

seguridad alimentaria y la salud de millones de latinoamericanos.