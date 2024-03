El papa y sus sugerencias

Partiendo de lo anterior, el papa por medio del Estado Vaticano tiene como defenderse, sin embargo, se debe reconocer la claridad y valentía del Papa Francisco de verbalizar públicamente lo que muchas naciones y actores internacionales no se atreven a expresar públicamente, es que Ucrania debe de negociar un cese al fuego con Rusia, porque sencillamente a largo plazo se van a perder más vidas y lo poco que queda de la infraestructura en Ucrania será arrasada; evidentemente Francisco como estratega político y conocedor de información sensible (lo que manejan los servicios secretos), sabe cuál será el final de la guerra si Ucrania no cede a pesar de ser víctima directa de la Rusia de Putin. Así mismo, el papa Francisco busca preservar la vida de muchas personas que mueren cada día en la guerra y evitar que el conflicto se extienda a otros territorios. Por ende, el papa Francisco le toco un momento histórico en la cual decir algunas cosas incomodaran a los poderosos y no será comprendido, pero asume y cumple con su deber como sumo pontífice en ser una voz en medio del desierto de la guerra.