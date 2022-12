El presidente que no entiende ni respeta a Santa Cruz

En su mensaje, el primer mandatario demostró que no entiende a los cruceños y tampoco los respeta. No se puede entender de otra manera que afirme con tanta contundencia que solo los miembros de las organizaciones sociales afines al MAS: Federación de Campesinos, Federación de Mujeres Bartolina Sisa, los interculturales, los sin tierra y los indígenas que son del MAS son los que más conocen a Santa Cruz y son los que hacen que crezca la economía cruceña.

En cambio, a quienes estuvieron sosteniendo el paro de los 36 días, a los que estuvieron en las rotondas o que decidieron acatar la medida les dice que fueron manipulados. Esa es una mirada miope que no alcanza a ver la diversidad y la corriente liberal que genera emprendimientos y que no está sindicalizada y, menos aún, responde a un partido político.

El mensaje presidencial también abundó en argumentos para responder al sector del MAS, donde se incluye a Evo Morales, que llama traidores a quienes parecía que hacían el ejercicio democrático de concertar y llegar a acuerdos. Lejos de una mirada amplia de estadista, dijo que no tranzó con la derecha, que no es una ley del censo (como si la norma estuviera referida a otro tema) y que no es traidor.

No mencionó a Evo Morales, pero pidió profundizar la democracia en el MAS, dejando claro que ese partido no es el ‘jefazo’. En contraposición, Luis Arce no ejerce la democracia de incluir a los que piensan diferente y que están fuera de su partido, porque parece que su mira está enmarcada en la sigla azul que lo llevó al poder. Lamentablemente, el mandatario no logra salir de ese cubículo estrecho y discriminador.