El problema medular es la justicia envilecida

En el entendido que las dictaduras devenidas de golpes militares fueron censuradas en el pasado por la comunidad internacional, había que buscar otro mecanismo para asirse del poder, entonces nada mejor que un gobierno elegido en democracia, para luego tornarse en dictadura y perpetuarse en el poder rehuyendo el escrutinio internacional arropándose en un supuesto origen democrático. Al parecer este tipo de dictaduras no incomoda mucho a la comunidad internacional que las mira de soslayo, las tolera y hasta convive con ellas; al final de cuentas no es la comunidad internacional en abstracto, la que sufre los rigores de estos regímenes, sino el pueblo de aquel país que ha sido secuestrado y sometido a un régimen totalitario.

No es solamente el modelo económico el que inhibe la inversión extranjera y nacional, es la inseguridad jurídica la que la ahuyenta. El miedo de los inversores es la falta de garantías y esa pirámide de leyes que no se cumplen; miedo a la extorsión judicial, a la orfandad frente a un sistema judicial y de garantías, que en general no existe en Bolivia.

Si no hay inversión para activar el aparato productivo, si saquearon el Banco Central, si no hay oro, dólares, ni gas, ni gasolina y pronto no habrá medicamentos ni alimentos ¿por qué los funcionarios públicos que asaltaron las arcas del estado no han sido castigados y más bien continúan robando en total impunidad? ¿Por qué esta aberrante situación? ¿Es falla del modelo económico? ¡No! El problema es la malograda justicia en manos de un poder judicial corrupto e inepto que va a terminar con Bolivia. En una verdadera democracia la justicia es impartida por un poder judicial probo e independiente, solo de esa manera es disuasiva de la corrupción y del crimen en su generalidad.