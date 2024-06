El retorno del liberal Wakon (Parte 1)

Omar Velasco



Cuentan nuestros achachilas que en tiempos muy remotos vivían en los andes un pueblo milenario llamado Cordillera que había sido bendecido por el mismísimo Pachacamac dotándole de abundantes recursos naturales. Pachacamac había contraído nupcias con Pachamama, diosa de la fertilidad de la tierra a la cual los habitantes la veneraban. El dios Wakon, símbolo del individualismo, celoso porque el pueblo no lo adoraba, echó una maldición sobre pobladores, de forma que, a pesar de poseer recursos naturales no los disfrutarían.

Así fue, con el pasar de los años, los habitantes de Cordillera se vieron en vueltos en muchas disputas internas y gobiernos de facto que sólo velaron por enriquecerse a costa de las mayorías empobrecidas. La maldición fue aún mayor porque cayó sobre el pueblo un temible rayo de hiperinflación. Muchos precios que se habían mantenido dormidos por años, comenzaron a despertar y con su zigzagueante movimiento ascendente devastaron los escuálidos ingresos de la economía primario exportadora, sumergiéndola en una crisis política y social profunda. Los fantasmas del hambre y la especulación vagan libremente por las calles de la cuidad arrastrando consigo a sus habitantes. Los aldeanos agobiados por la crisis suplicaron al dios Pachacamac su auxilio, pero ante la falta de respuesta, comenzaron a rendir culto a Wakon.

Un día, al pie de la montaña de tres picos, apareció un hombre con un acento español anglosajón. Era Wakon en persona que había bajado a la tierra -en forma de hombre- para poner orden por mano propia. Venía acompañado de una caravana de mercaderes junto a esbeltas alpacas blancas cargadas de enormes bultos con productos del extranjero. Sus acompañantes aseguraban traer prosperidad al pueblo de Cordillera como ya lo habían hecho con otros suyus, gracias al descubrimiento de un moderno mecanismo que facilitaba los intercambios voluntarios conocido como “el libre mercado”.

Wakon no dudó ni por un instante y se dirigió con vos firme y altiva al pueblo que lo miraba taciturnamente: “no podemos proponer medidas cosméticas para arreglar la situación actual o tenemos el valor moral con su secuela de sacrificios para plantear de modo radical una nueva política o sencillamente con gran dolor para todos, cordillera se nos muere”. Wakon prometió libertades económicas al pueblo de Cordillera para producir, invertir, exportar sin restricciones. A cambio, debían realizar un pequeño sacrificio y soportar los ajustes económicos con valentía. El pueblo que sufría por falta de dólares, escasez de alimentos y combustibles, dubitativo, pero sin alternativa, le juró lealtad eterna.

Para aplicar las nuevas políticas de Wakon, era necesario desterrar a Pachamama, que representaba la figura del Estado en el Kai Pacha (mundo medio). Wakon contó que el Estado, era un ser represor de las libertades individuales, ineficiente y despilfarrador de los recursos naturales, porque tenía las cuentas fiscales sobregiradas, elevada deuda pública y bajas reservas internacionales. Wakon logró convencer a la población que la maldición de los recursos naturales era causa de la mala administración del Estado.

Wakon no tardó en sorprender a la población con las leyes del mercado. Se liberó el tipo de cambio y dolarizó la economía. Con ello el dólar volvió a parecer. ¡Hay tatito! decían las awichas sobrecogidas ¡habemus dolar!. Se liberalizó el comercio exterior y el mercado del trabajo. Casi por arte de magia los productos que antes habían escaseado, comenzaron aparecer. Al son de la zampoña y el pinkillo, la danza rebelde de los precios comenzó a detenerse. Se recortó drásticamente los gastos que se realizaban en adorar a Pachamama. Los candorosos habitantes de cordillera destruyeron todas las imágenes de Pachacamac y Pachamama. Los templos fueron privatizados y quienes habían trabajado en ellos, despedidos. Los salarios del resto fueron congelados.

En señal de advertencia para quienes osen desobedecer las nuevas leyes y para que los pobladores recuerden quién les había socorrido de la crisis económica, Wakon mandó a tallarlas en piedra caliza bajo la inscripción 21060 y las exhibió desde lo más alto de la ciudad, desde el monolito donde se orquestaba la política monetaria y cambiaria.

Cordillera logró superar lentamente la crisis económica, pero lo hizo a costa de un descomunal sacrificio que no fue lo que advirtió Wakon, hasta convertirse en el suyu más pobre y desigual de todo el Tahuantinsuyo. Pero ¿que importaba? La gente ahora podría respirar en libertad ¿o no?

Sentado junto a una fogata, Wakon contemplaba satisfecho su creación. De pronto, tuvo una alucinación. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Efervescente recordó que el trabajo aún no estaba terminado. La estabilización de Cordillera solo era el inicio. El verdadero propósito de Wakon era otro. Esta historia continuará…