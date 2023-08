El rol del Estado boliviano hacia el Bicentenario ¿Tenemos esperanza?

Un Estado no puede ser construido en base al racismo, exclusión y diferenciación entre bolivianos. Este proceso social y económico de “favoritismos”, implica menos “libertad”. El Estado no puede privilegiar a unos a costa de otros, cuando se supone que todos somos iguales ante la ley.

El Estado no puede ser un agente productor en la economía. Hay varias razones. Primero, porque no es un verdadero agente económico. A diferencia de las familias y los individuos, el Estado no “crea Valor”, debe quitarle a alguien (el dinero) para invertir y por el eso, le puede dar cualquier uso. Segundo, las inversiones del Estado regularmente sufren de asimetrías de información, no saben y no pueden priorizar adecuadamente inversiones que solucionen los problemas de la gente, porque las desconocen. Tercero, el Estado es un competidor desleal de la producción privada. Dado que puede mantener empresas a pérdida, subsidiar costos e incluso acomodar productos a través de “convenios” políticos, en los hechos limita la libertad económica de los verdaderos agentes en una economía. El poder político promueve “favoritismos” a ciertos sectores y crea concentración de riqueza en pocas manos.