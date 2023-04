El pasado 13 de abril, el Club de fútbol Always Ready celebró el 90 aniversario de su creación, con un acto al que fueron invitados los ex presidentes Calos Mesa y Evo Morales. Como corresponde, estando frente a frente se saludaron dándose la mano. Y no bien este saludo fue difundido, las redes sociales se convirtieron, una vez más, en un campo de batalla.