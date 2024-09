El 21 de mayo de 2020, en la era de Jeanine Áñez (sucesión forzada) se generó un -roce- institucional entre el Senado y los "purpurados" de las FFAA, esperaron 5 meses para que el Senado, cumpla con su atribución prevista en el 160.8 de la CPE, es decir "ratificar" mediante Resolución Camaral los ascensos de los -príncipes de las FFAA, de una vereda a otra de la Plaza Murillo se lanzaron dardos, por un lado, los militares dijeron que el tema era institucional, exigieron respeto y lanzaron un ultimátum para que el Senado otorgue la resolución que les habilitaría para imponer las estrellas doradas, a quienes según la calificación realizada por el tribunal de personal de cada fuerza serán acreedores a este alto grado después de más de 30 años de “servicio al Estado”, el Senado no consideró los ascensos. Áñez, los ascendió por decreto, aspecto que, no fue ratificado por el Senado y se ha generado un limbo jurídico en esos ascensos.

El origen para quitar esa atribución al Senado, nació en la Constituyente, por el propio MAS que el 2006-2009, no controlaba el Senado, hecho que impidió que esos periodos varios aspirantes a generales pasaron a la reserva como coroneles. También modifican la composición tradicional del Senado -3 por departamento- cuya distribución eran 2 para el partido que haya obtenido el primer lugar y 1 para el segundo; a 4 por Dpto., con una ecuación para la distribución que en algunos casos el partido gobernante se alzaba con los 4 senadores por departamento; sabían que no podían volver a tener al Senado en contra; sin embargo, sí los cálculos fallaban, se determinó quitar la facultad al Senado para ‘negar’ el ascenso de los generales; tal como había sucedido en la gestión de 2006-2009, sin que ningún Senador de esa época haya objetado o cuestionado la redacción del texto Constitucional, negociado, por Tuto Quiroga y Oscar Ortiz ¡así que hora toca aguantarse!.

Al respecto, el núm. 8 del Art. 160 de la Constitución, establece: “…Ratificar los ascensos, a propuesta del Órgano Ejecutivo, a General de Ejército, de Fuerza Aérea, de División y Brigada; a Almirante, Vicealmirante, Contraalmirante y General de la Policía Boliviana…” consecuentemente, el Senado no puede negar o rechazar los ascensos propuestos por el Órgano Ejecutivo, ha perdido esa facultad desde la aprobación del texto Constitucional en vigencia desde el 9 de febrero de 2009, en caso de mantener es postura; bien podrían adecuar su conducta al tipo penal previsto el 154 CP., que en un futuro cercano puede constituirse en obstáculo para quienes tengan aspiraciones electorales el 2025; en una Acción de Cumplimiento, cualquier tribunal de Garantías con una interpretación lectura adecuada, tutelaría derechos y obligaría a que al Senado a ratificar los ascensos, que en caso de no cumplimiento, también establecería la responsabilidad penal de los senadores; siempre hubo demoras, pero no al extremo de hoy. No debería utilizarse este tema para demostrar fuerza política. La seguridad interna y externa del País, requiere de certeza institucional para ejercer cargos de alta responsabilidad. Se trata simplemente de cumplir la Constitución y quienes deben ser los primeros en cumplirlas y demostrar con el ejemplo, son justamente los legisladores. Senadores, la CPE, les manda y obliga a ‘ratificar’ los ascensos remitidos por el presidente, les guste o no ‘dura lex, sed lex’.