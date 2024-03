El sistema en jaque de la elección judicial

La reciente noticia de que el 51% de los candidatos a las máximas autoridades judiciales han sido inhabilitados por falta de requisitos ha generado un revuelo en la sociedad. Este hecho, sin precedentes en la historia reciente del país, pone en tela de juicio la eficacia del actual método de selección de jueces y la idoneidad de quienes aspiran a ocupar tan altos cargos.



Las voces críticas no se han hecho esperar. Diversos analistas han coincidido en señalar que este elevado porcentaje de inhabilitaciones es un claro indicio de que el sistema de elecciones judiciales no está funcionando correctamente. Se argumenta que el sistema actual, basado en la elección popular de los jueces, no garantiza que los candidatos seleccionados sean los más idóneos para el cargo.