El TCP, noviembre de 2019 y el cinismo del MAS

No es que el gobierno no haya tenido otras opciones. Podría haber pactado con la oposición para escoger a magistrados imparciales e idóneos. En el peor de los casos hubiera podido plantear un cuoteo del mismo; hubiera sido mejor, o menos malo, que un TCP copado por magistrados que respondan únicamente al partido de gobierno. Eso es lo que significa actuar con las reglas de la democracia: cuando no se tienen los votos se pacta con la oposición, no se viola la Constitución. Pero no. El gobierno del MAS Arcista prefirió desquiciar aún más la democracia y sus reglas de juego. ¿Para qué pactar con la oposición si podía tener un TCP obsecuente más allá de su mandato constitucional violando la Constitución? Lo único que le importaba al gobierno era poder contar con sentencias del TCP que le favorezcan. Todo en el servicio de sostenerse y prolongarse en el poder. ¿La Constitución? Está ahí para obedecerla cuando es conveniente hacerlo y violarla cuando no lo es. Es una demostración más, como si una más faltara, de que el MAS, en cualquiera de sus manifestaciones, no está dispuesto a jugar con las reglas de la democracia ni respetar la institucionalidad.