El triunfo de Garibay y el Estado plurinacional

Los primeros aspectos a considerar son la disciplina y la persistencia para ser campeón. Garibay entrenó día a día, controló las marcas de los atletas internacionales que ya habían ganado, se comparó con los mejores y fue aumentando su rendimiento como atleta hasta batir sus propios récords y el de los otros. Su triunfo es un tributo al trabajo tesonero de los bolivianos de bien y que obtienen sus recursos de actividades lícitas: a la caserita que se levanta a las cinco de la mañana para ir a vender, al campesino que produce los alimentos, al taxista que trabaja incansablemente, a los estudiantes que se queman las pestañas y no hacen trampa en los exámenes y no compran nota por una oveja, a los cocaleros que producen coca para la fabricación de mates y el acullico, y no para hacer cocaína, a los empresarios que se preocupan en la creación de más empleos formales e invierten en el país, a los funcionarios públicos que actúan de acuerdo al orden legal establecido, a los tantos deportistas que en silencio han obtenido títulos internacionales casi en el anonimato y sin amaños como pasa en el futbol, en fin, a los miles de bolivianos que le ponen el esfuerzo a su trabajo.