El último cuento de Borges: oficio y hondura en los cuentos de Gonzalo de Córdoba

Se trata de un texto que nos sumerge desde el principio en el universo borgiano gracias al uso del lenguaje, como también por su naturaleza conjetural, que los conocedores del autor de El Aleph sin duda disfrutarán, para después permanecer cavilando sobre el secreto que la trama propone y los efectos que pudiera haber tenido sobre lo real esa causa fantástica y ficcional, al punto de llegar a preguntarnos si no sucedió en verdad.

Esto es posible gracias al profundo conocimiento que tiene el autor de la escritura y las voces narrativas de Jorge Luis Borges, porque no es poco desafío escribir como éste sin parodiarlo, sino más bien haciéndole un guiño, al tejer con palabras de ambos una trama que propone una nueva luz a la vida privada de Borges y a su legado.

Esta mirada compasiva —en el mejor sentido del término: sentir con el otro— nos conecta emocionalmente con lo relatado y nos interpela éticamente, reafirmando que su autor no escribe una literatura aséptica, sino impregnada por su fuerte compromiso con la construcción de un mundo mejor y más justo; sin incurrir por ello en algunos de los vicios de la literatura social o política, donde a menudo predomina lo que el autor cree, sus convicciones, sobre el valor literario, lo que aquí afortunadamente no ocurre.



Finalmente, en la tercera parte de El último cuento de Borges, es posible encontrar casi una treintena de relatos escogidos por el propio escritor de su ya clásico Las cenizas de Alejandría; lo que supone una posibilidad feliz para quienes no los leyeron o desean volver a disfrutarlos, porque no han agotado —y he ahí su eficacia narrativa— la capacidad de sorprendernos por su oficio y hondura.