Elecciones judiciales: sin injerencias ni pedaleos atrás

Los juristas y en particular los abogados, debemos conocer en profundidad que los órganos del Estado deben funcionar en forma independiente bajo principios de “coordinación y cooperación” (Art. 12.I de la CPE), categorías fundamentales que aseguran a los ciudadanos que la función pública es un servicio social idóneo, transparente y fiscalizado, en cuyos ámbitos está vedada las injerencias y los pedaleos hacia atrás, arrancando competencias a otros órganos como tsunami que no mide el desastre democrático, y menos la modernización del Estado de Derecho.

En esta temática, como ejemplo, bastará citar la DCP 0049/2023 de 11 de diciembre, inédita, pero al fin oscura para la historia y jurisprudencia boliviana, que como paja se la llevará el viento, si con la famosa auto prórroga los exmagistrados de todos los órganos judiciales (TCP, TSJ, TA y CM) torpedearon el derecho a elegir que tiene el pueblo y piensan que poseen un poder real de derecho pretoriano “Derecho de los jueces”, que ha sido superado hace muchos siglos atrás. De modo, que no hay ninguna norma de Derechos Humanos que les lance el salvavidas de su espantajo criollo, por simple pleitesías al poder político. Y, si no están seguros, sería bueno que volvieran a revisar el carácter vinculante de la OC-028/21 de la Corte IDH.

No está demás agregar, que los bolivianos en momentos de incertidumbre e incoherencias del poder político no quieren migas, insultos, trifulcas, corrupción, narcotráfico, padrón inflado ni persecución política, al notar sobre todo que las autoridades del ejecutivo se creen habitualmente en posesión de la verdad, obviamente todas ellas en desconexión con la ciudadanía.

De tal forma, eso de que las “personas sentenciadas quedarían libres” si cesaren los exmagistrados por decisión de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, cae por su propio peso, por los aspectos siguientes: a) El 68% de la población carcelaria de Bolivia no han recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir que 6 de cada 10 carecen de sentencia firme; b) Los internos en los establecimientos penitenciarios alcanzan a 25.000, viven en hacinamiento y son custodiados por 15.000 policías, en cada cárcel funge como responsable un Director; c) La situación de las personas sentenciadas con condena firme en cuanto a beneficios de libertad condicional, libertad por cumplimiento de la pena impuesta o mediante indulto no se consignan dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (Art. 184 CPE), Tribunal Agroambiental (Art. 189 CPE), Consejo de la Magistratura (Art. 195 CPE) y Tribunal Constitucional Plurinacional (Art. 202 CPE y del Código Procesal Constitucional); d) No existe la concentración de poderes o la delegación de competencias (Art. 12. I. III CPE) y e) La auto prórroga de magistrados no es un derecho humano reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de allí la preocupación del Comité Jurídico de las Naciones Unidas, de la Comisión IDH y recientemente de la Relatora Especial de la ONU para la Independencia de Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite.