“En Comala comprendí / que al lugar donde has sido feliz / no debieras tratar de volver”, es uno de los versos de la canción, Peces de ciudad, de Joaquín Sabina, cuando hace referencia al pueblo mágico de Juan Rulfo, y que es una suerte de advertencia de una posible decepción. Con ese temor de desilusionarme, leí de una sentada la novela póstuma, ‘En agosto nos vemos (2024)’, del Nobel colombiano Gabriel García Márquez.

Si hubo algún autor, de habla castellana, que, en mis años más jóvenes, me provocó un deleite literario —cercano a la felicidad—, sin duda, fue la extraordinaria y colosal producción literaria del Gabo. Con esos prolegómenos, además de mi natural curiosidad ante tamaña tentación, y aun sabiendo que el propio García Márquez, antes de caer en el abismo de la demencia, declaró: “Este libro no sirve, hay que destruirlo”, me arriesgué al desencanto.