En busca de un líder

“Mejor no hagas ruido ni te muevas mucho, cuidado te caigas al barranco de la amenaza, la extorsión, la denuncia, la cárcel o el exilio”.

Y si no accedemos al favor y a la dádiva del “Estado”, entonces reclamamos al “partido”, al sindicato, al que fuera, para que nos “atienda”. O nos enojamos y hacemos huelgas, paros o protestas. Los bolivianos nos estamos terminando de contagiar de colectivismo, de mentalidad de rebaño, de oveja planillera. Del optimista afecto electoral pasamos al respeto tolerante por el derroche abundante y terminamos con miedo a la represión y al sometimiento. Esa es la trayectoria que ha seguido el régimen masista en sus 18 años de despilfarro y desgobierno.

¿Qué hacer? Lamentablemente no existe el “Chapulín Colorado”, no aparecerá el Mesías redentor que nos saque de esta desgracia.



Cuando instamos a la unión para hacer la fuerza que necesitamos para desembarazarnos del yugo etno-socialista, la pregunta invariable es: ¿unión en torno a quién? Y nos liberamos de nuestra obligación de preguntarnos: ¿con qué y para qué? La unión no puede ser en torno a “alguien”, debiera ser alrededor de una visión del mundo, de una causa, de ideales y de una doctrina humanista, práctica y civilizada.



Entonces la elección está entre: el colectivismo socialista en su versión criolla como el que tenemos hoy y el liberalismo moderno poscapitalista, adaptado a nuestra realidad y necesidad.