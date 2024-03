En búsqueda de la unidad, empezaron muy mal

La denominada "Cumbre de Líderes Cruceños", convocada por Fernando Larach, Presidente Cívico, contrasta y es absolutamente contraria a los 3 ejes temáticos de la cita: Unidad, Autonomía y Libertad. Se dijo que no sería política. Era solamente para líderes de instituciones públicas y privadas. Esto simplemente fue un acto con bastante carga política y sin ningún resultado positivo, una reunión de un grupo de amigos que comparten la misma intencionalidad. No se habló de unidad, autonomía ni libertad; solo se abordó el tema económico y lo hicieron los privados, muy bien por ellos, esto salvó la cita.



¿Unidad? No se puede convocar a la unidad ‘excluyendo’ a líderes como Reinero Vargas, Vice-Rector, que fue elegido Vocero del Comité Impulsor del Censo 2024, electo por decisión de la institucionalidad Cruceña en 2023; Vicente Cuellar había manifestado que retiraba su postulación por tener ‘aspiraciones políticas’ y, de hecho, el Rector presume de precandidato a Presidente, ese mismo que cuando fue electo, fue a buscar la ‘bendición de Evo Morales en el Chapare’. ¿Tan mala memoria tenemos?



¡El pueblo no lo olvida y le pasará la factura! Justamente él es convocado a esta cita. También se excluye al Directorio de la Brigada Parlamentaria, de la cual soy su representante; sin embargo, si no estabas de acuerdo con que yo (Richard Ribera) fuera a la cita, podrías haber cursado la invitación al Pleno de la Brigada y en reunión hubiésemos delegado la representación a un diputado o senador; el legislativo nacional está en la Brigada, sin embargo, se la excluyó y eso, ¡no es unidad!



Se convocó a la Gobernación (ahora de Mario Aguilera), es una autoridad política y me parece bien; porque las decisiones que se vayan a tomar tienen carácter político ‘no cívico’. ¿Qué se puede ejecutar desde el comité cívico? ¿Otro cabildo, pidiendo revocatorio para Lucho Arce, si no daba libertad a los presos políticos? ¿Camacho, ya está libre? ¿Arce, ya lo liberó? Por otro lado, se convocó a Jhonny Fernández, olvidando que no estuvo de acuerdo con el ‘Paro Cívico de 36 días por el CENSO’; así también, en más de una oportunidad ofreció la sigla de UCS a Lucho Arce para que postule a la Presidencia en 2025, en el entendido de que Arce no podría ganar las primarias del MAS a Evo Morales.



¿Autonomía? No somos autónomos, ni de hecho ni de derecho. Para que Mario Aguilera asuma como Gobernador en ejercicio, en suplencia temporal de Camacho (secuestrado por el poder político de Arce), se esperó más de 1 año y que sea el Tribunal Constitucional quien instruya que la Asamblea Departamental en manos de Zvonko, cumpla con el Estatuto Autonómico y permitan que Aguilera reemplace temporalmente al Gobernador. La autonomía no ha generado ningún recurso económico para el departamento; si bien la CPE y la Ley Marco de Autonomías establecen varias competencias, si estas no tienen recursos no se las pueden ejecutar. Cada vez estamos más dependientes del gobierno central, tan centralista estamos los cruceños, que Arce se llevó a nuestro gobernador a La Paz.



¡Libertad! Justamente, eso nos hace falta. El Comité convocó a un cabildo en El Cristo, y recibió un mandato: “impulsar el revocatorio para Lucho Arce, si éste no otorgaba libertad y amnistía a los presos políticos”, entre ellos nuestro Gobernador Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, Marcos Pumari y otros muchos que salieron del país, como María Elva Pinkert, asilada en Brasil; una serie de argumentos ‘excusas’ se le dio al pueblo, para no iniciar el proceso de revocatorio. ¿Por qué no pensaron antes de lanzar de forma irresponsable la pregunta al pueblo cruceño? ¿O existió ‘algo’ venido desde las alturas, para tratar de diezmar la fuerza del pueblo que luchaba por la libertad del Gobernador?



No existe ningún motivo para cuestionar la participación del sector privado, fueron ellos quienes, hace 2 semanas, mostraron el camino a seguir, llevaron las propuestas al gobierno para tratar de reconducir la grave crisis económica a la cual nos lleva Arce; entonces, la participación de todos los privados es muy importante y valiosa, puesto que el único tema tratado fue el eje económico, que no estaba en la agenda de la cita. “Si ellos no iban, no había de qué hablar”.



Ahora bien, las conclusiones arribadas:



1. La nueva relación de Santa Cruz con el Estado; esto pasa por una reforma a la CPE, leyes centralistas y confiscadoras “ALP”.

2. Seguridad Jurídica para la inversión; esto mediante leyes nacionales “diputados y senadores”.

3. Perfeccionar el modelo cruceño en aras de sostenibilidad, innovación y la tecnología, la educación de calidad “El vice-rector maneja la parte académica e investigativa de la Universidad”.

4. Enfrentar en unidad la recesión económica y las amenazas sociales emergentes.

5. Unir esfuerzos para revertir pacíficamente los ataques al sector productivo “diputados y senadores, somos quienes, interpelamos a los Ministros de Gobierno y Tierras, para que cumplan sus funciones y desalojen a los avasalladores”.

6. Impulsar acciones y gestiones para la aprobación de una ley de bioeconomía circular “ALP”.

7. Promover la formalización de una normativa de alianzas público-privadas “ALP”.

8. Demandar a las autoridades nacionales el desalojo de avasalladores y otros “ALP”.

9. Unir esfuerzos institucionales, públicos-privados, para garantizar la realización del censo.

10. Comisión técnica para seguimiento y viabilizar los compromisos asumidos.



Tal como se puede apreciar, el 95% de las acciones a desarrollar, deberán ser ejercidas por los diputados y senadores, puesto que, tenemos la reserva legal y la facultad para proponerlas y/o canalizarlas; no hemos sido convocados para definir las acciones, pero nos fiscalizarán para que las ejecutemos. Mal o bien, los legisladores nacionales, somos quienes defendemos los proyectos y acciones en La Paz, nuestras diputadas son ofendidas, humilladas, maltratadas y agredidas, tratando de defender los derechos e intereses de los ciudadanos, y con seguridad, ninguno se arrepiente y estamos dispuesto a asumir las consecuencias que conllevan.



Finalmente, hay diputados y senadores, que no se venden, ni se alquilan al poder de tuno. Pero, es muy fácil es gritar de aquí ¡Muy machos, con cuero ajeno! La próxima hay que postularse, ganar un curul e ir La Paz, a defender a Santa Cruz. ¡Así nomás choquito!