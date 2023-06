En la nueva era de Inteligencia Artificial ¿Podemos confirmar en lo que nuestros ojos ven?

Como generación X tengo la suerte de haber vivido cambios tecnológicos que me ayudan a entender la grandiosidad de los logros alcanzados desde la tecnología, pero también a valorar la "humanidad" con la que vivimos antes de ellos.

Cambios como los de la telefonía fija a la móvil , la posibilidad de las videollamadas, el acceso gratuito a los chats en tiempo real, la masificación de las redes sociales y su uso, la democratización de las transmisiones en vivo desde plataformas online, etc. son todos fenómenos que si bien para algunos más y otros menos, han sido adaptaciones que hemos tenido que hacer a nuestra manera de vivir, hoy no se concibe el mundo sin ellas.

Pero los cambios provocados por la tecnología siguen y van en aumento…. Y es que para los que aun lo dudan, el año 2023 es el año donde ha comenzado una nueva era: "la de la Inteligencia Artificial-IA"…. si no has oído de ella, es porque no vives en este planeta!!!