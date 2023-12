En pos de los grandes objetivos de Bolivia

A dos años del Bicentenario de Bolivia, es tiempo de revisar y quizás replantear los objetivos de Bolivia. Eso significa que se trace políticas de Estado para dar saltos cualitativos en cuanto a calidad de vida de los habitantes de este país. De 2006 a la fecha, el país vivió un largo periodo de bonanza económica que no se tradujo en mejoras para el total de los ciudadanos; ahora estamos atravesando un tiempo de turbulencia económica que aún no se sabe cuánto tiempo puede durar.

Hace pocos días se descubrió que un ex embajador de EEUU, en realidad era un espía cubano que le dio un espaldarazo a Evo para crecer políticamente. Quien movía los hilos era el poder de la isla caribeña y su entonces gobernante Fidel Castro. De entonces ahora, las políticas nacionales se han trazado más en función de intereses geopolíticos favorables a la corriente internacional del Socialismo del Siglo XXI que de los de la conveniencia del país.

Quizás por eso se ha entregado obras importantes a los gobiernos de China y de Rusia, aliados de la izquierda latinoamericana, pese a que algunas de las empresas dieron muestras de no ser tan eficientes, como la que construyó la zona de El Sillar en la ruta nueva a Cochabamba. También hay acuerdos políticos con Irán, pese a los cuestionamientos internacionales por las connotaciones de su gobierno.

Ya pasó el tiempo de los discursos indigenistas y los que hablan de cuidar a la Madre Tierra, porque la realidad los está desechando; en este momento se precisan acciones de desarrollo sostenible que no son evidentes hasta el momento. Siguen las leyes incendiarias, siguen las sanciones simbólicas para los que queman los bosques; las áreas protegidas aún son avasalladas por quienes no valoran los recursos naturales y se dedican al tráfico de tierras, etc.

El mundo avanza a pasos gigantes al igual que el conocimiento, por lo que el presidente debería cumplir la promesa de evaluar la calidad educativa para incorporar reformas y formar de manera más competitiva a los niños y jóvenes bolivianos.