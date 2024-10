Entre cuerudos, cínicos y cobardes

Estamos muy mal, cada vez peor, entre cuerudos a los que no le hacen mella las críticas o denuncias de corrupción; entre cínicos que actúan cada vez con mayor descaro y que hasta se jactan de su desvergüenza; y entre cobardes de toda laya, incapaces de enfrentar a los cuerudos y de desenmascarar a los cínicos, sea por inercia o por voluntad propia. O, quien sabe, por intereses creados y contrarios a los de las mayorías a las que suelen aludir en discursos huecos y promesas incumplidas. Y no, por favor, no vengan a decir que antes estábamos peor, comparando los años de terror vividos en dictaduras con los que nos toca vivir hoy, en democracia. Una democracia maltrecha y desfigurada, de la que cada vez queda menos rastro, por obra y desgracia de la triple C: cuerudos, cínicos y cobardes.