Entre cunimis y llokallas

Francamente, yo no me molesto, porque el “asesor” tiene sus razones ciertas, ya que en Santa Cruz abundan los cunumis y mestizos. Además, el “asesor” no sabe que existe un tipo todavía inferior al cunumi, que es el pobre “chori”, del que ahora ni los cruceños nos acordamos. Así que hacernos los ofendidos y salir furiosos a rebatirlo, es un exceso digno de provincianos.

Una hábil y reconocida periodista de la televisión cruceña, entrevistó al “asesor” y le preguntó que, si en Santa Cruz había cunumis, qué clase similar existía en Cochabamba, La Paz, y en las zonas andinas en general. El “asesor” se fue por las ramas, trató de enredar a su entrevistadora, se portó malcriado, y no quiso reconocer que, por allá, el mestizaje era visible en los “llokallas”, las imillas, los cholos y las cholas. Allí decir cholo o chola, causa un efecto que puede llevarte a los tribunales, lo que no sucede en el oriente con el cunumi o camba. Las cholas son, desde la ascensión del MAS al poder, “señoras de pollera”, lo que es un complejo gracioso, porque cholo o chola, no es un insulto, lo que sí puede ser “llokalla” o imilla. Cholo, como cunumi o camba, es resultado del mestizaje entre españoles e indígenas. Ahora bien, que, en las alturas de Bolivia, los individuos se parezcan más a los indígenas que a los conquistadores, que sean menos apuestos, no tiene remedio ni debería ser motivo de resentimiento ni odio.