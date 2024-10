Entre la falta de soluciones y las soluciones que hacen falta

Estamos en un mal tiempo político. Algo que se extiende a lo económico y lo social. Lo saben así y pareciera no importarles, pues las soluciones están postergadas ante la prioridad de la deshonesta lucha política de quienes, distanciados ya del país, hacen del cada día de la gente un forzado testimonio de la puesta en escena de absurdos y odios que parecieran no poder ser superados, pero un día después, como guiados por una mano prodigiosa, encuentran la forma de asombrar otra vez. Mientras ello ocurre sin pausa en la sociedad del espectáculo -como diría Guy Debord-, el tiempo, dueño del reino de los relojes, adormeció a todos, pues nada se piensa, se presenta o preocupa en la impaciencia mayor: procurar soluciones a la pesadumbre económica.

Sectores sociales, entidades empresariales, gente del análisis político y económico, también periodistas, construyen mesas de discusión para cruzar miradas y criterios sobre el escenario que se va construyendo hacia el año electoral de 2025. De forma ya unánime se expresan dos ideas: lo económico seguirá en caída y lo político, con los liderazgos que hoy se manifiestan en los espacios públicos, no generan la sensación de saber y tener posibilidad alguna de reconducir el Estado hacia otro tiempo mejor. La Policrisis, en tanto, podría diferirse hacia los años 26, 27 o más, hasta que el país y la sociedad den a luz liderazgos renovados.

Si ubicamos en nuestro país aquella afirmación, a su momento económico y político, el sentido, posiblemente, tendría que cambiar de forma inversa: “Estamos mal y no vamos bien”. Pasa que el modelo económico ha perdido energía y en consecuencia su sustento mayor ya no tiene fuente de financiamiento, y, carente de ésta, la inversión pública solo puede decaer, las empresas públicas estratégicas no logran fortalecerse, la redistribución del ingreso va en riesgo, los bonos sociales se encuentran amenazados en su futuro y el proceso de industrialización tiene el riesgo de empantanarse por falta de inversiones o quedar constreñido a plantas industriales de insuficiente dimensión.