Ernesto Cavour: llanto, recuerdo y ovación

El recuerdo aflora con toda la nitidez que con los años permiten las trampas de la memoria. Debió ser en 1976, allá en el Quito andino del centro del mundo, cuando mi amigo Francisco Pareja me contó que en la Casa de la Cultura se presentaría Ernesto Cavour, desconocido para mí hasta entonces. «Es el mayor intérprete de charango, incluso tiene una versión completa de Las cuatro estaciones», me dijo.

Más adelante, adoptó ese tono entre serio y picaresco del hombre andino: «He perdido mi voz. Yo tenía antes una voz linda, redondita, como la de Gardel. La he perdido y tuve que buscarme una voz cualquiera, de cantor de cantina». Fue la introducción de su tema Árbol chueco, que arrancó carcajadas desde el comienzo: «Árbol chueco, árbol chueco, qué sensible te has formado, / inclinarte para dar sombra/ en vez de empinarte al cielo». Y más adelante: «Tiene tu tronco doblado/ mil corazones grabados/ de adulterios que perduran/ y amores desesperados».

Fueron divertimentos, que se alternaron con sus temas instrumentales, en un virtuosismo de un ejecutante que aclaró su condición de autodidacta: «Yo no sé teoría musical, nunca la he estudiado ni la he entendido. No logro comprender cómo una blanca vale dos negras, cuando más bien una negra equivale a dos blancas…».