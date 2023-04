Es hora de repensar la estrategia de licencias y exploración petrolera de Brasil

Desde hace más de diez años, no se autoriza ninguna perforación en este tipo de ambiente en Brasil. Posiblemente porque no se ha mejorado el proceso de licenciamiento ambiental. El modelo de “Evaluaciones Ambientales Estratégicas” de las cuencas sedimentarias brasileñas (regiones donde puede haber petróleo) no fue completamente implementado. Estos estudios podrían haber creado una comprensión de dónde buscar hidrocarburos. Como esta iniciativa no avanzó, no se tomó una decisión de política pública sobre las áreas en las que el Estado brasileño autorizará o no actividades. Así, la concesión de licencias quedó ad hoc, a discreción de la agencia ambiental, bajo la responsabilidad de sus técnicos. En estas condiciones, la concesión de licencias en regiones potencialmente más sensibles y controvertidas naturalmente se volvió más lenta. Al punto que no se ha autorizado ni un solo pozo en ninguna cuenca fronteriza en los últimos diez años.