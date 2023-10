¡Es la economía, estúpido¡

La economía no espera a que los políticos resuelvan sus diferencias internas, los números y las estadísticas, que reflejan la vida real de millones de bolivianos, nos muestran una situación desoladora. Las cifras de crecimiento, tanto a nivel nacional como internacional, dejan claro que Bolivia no está en una posición de fortaleza, aunque el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, puede querer vender una imagen de progreso y optimismo, pero los números no mienten. Las revisiones de crecimiento de la CEPAL, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial nos muestran un escenario lejos de ser favorable, si no que más bien estamos caminando hacia el abismo.