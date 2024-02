Escasez provoca alto precio de los dólares

En las últimas semanas, la sombra de la escasez de dólares se profundiza en Bolivia. Importadores denuncian dificultades para acceder a la divisa, las casas de cambio ven cómo la demanda se dispara y el precio del dólar en el mercado informal ya supera los Bs 8. Sin embargo, el Gobierno niega la existencia de tal problema y asegura que los bancos tienen 234 millones de dólares disponibles.



Las voces que alertan sobre la falta de liquidez en el mercado cambiario son cada vez más fuertes. Los importadores, especialmente los pequeños y medianos, se encuentran con trabas a la hora de adquirir dólares para sus operaciones, lo que afecta el abastecimiento de productos y, en última instancia, golpea al bolsillo de los consumidores.



Las casas de cambio también están sintiendo la presión. EL DEBER realizó un recorrido el jueves y en muchos negocios niegan la existencia de la divisa. La demanda de dólares ha aumentado considerablemente en las últimas semanas, mientras que la oferta se ha visto restringida. Esto ha provocado un alza en el precio del dólar en el mercado informal, que se cotiza hasta un 5% por encima del tipo de cambio oficial (Bs 6,96), un valor que ya quedó en el recuerdo.



Ante esta situación, el Gobierno ha salido a negar la existencia de una escasez de dólares. El Banco Central de Bolivia (BCB) asegura que los bancos tienen la moneda estadounidense disponible para atender la demanda del mercado. Sin embargo, las cifras oficiales no parecen coincidir con la realidad que viven los importadores y las casas de cambio.



¿Quién miente entonces? Es difícil determinarlo con certeza. Es posible que el Gobierno tenga razón y que efectivamente haya suficientes dólares en el sistema financiero. Sin embargo, también es posible que las reservas de dólares del Banco Central de Bolivia (BCB) no sean tan holgadas como se afirma y que la entidad esté tratando de minimizar la gravedad del problema. Al 31 de diciembre de 2023, el saldo de las Reservas Internacionales Netas suma $us 1.709 millones, de las cuales $us 1.566 millones corresponden a oro y alrededor de $us 166 millones a divisas.



Lo que sí es evidente es que existe una gran incertidumbre en el mercado cambiario. Los importadores no saben a qué precio podrán acceder a los dólares que necesitan porque la variación para transacciones es diaria (esta última semana alcanzó el 14,5% cuando en 2023 era 35). Así, las casas de cambio temen quedarse sin divisas y los consumidores se preocupan por el posible impacto en los precios de los productos.



El Gobierno necesita tomar medidas para transparentar la situación y generar confianza en el mercado. Es fundamental que se brinden datos claros y precisos sobre las reservas de dólares del BCB y las medidas que se están tomando para garantizar el abastecimiento de divisas.



Mientras tanto, la incertidumbre seguirá pesando sobre la economía boliviana, con el fantasma de la escasez de dólares rondando cada vez más cerca. Hasta el momento, los importadores dicen que el alto costo de transferencias solo redujo el stock de productos, pero la situación será más preocupante cuando el costo se traslade al consumidor final. No olvidemos que muchas medicinas, insumos y algunos alimentos no se producen en Bolivia, lo que puede provocar una inflación.