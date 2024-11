Si hacemos un poco de memoria, la escasez empezó cuando faltaba el tomate, subió de precio y era sorpresa para la gente; luego vino la paulatina desaparición del dólar americano, por una parte generó un grave inconveniente a los empresarios para poder cubrir sus obligaciones, disminuyendo las actividades comerciales e industriales, que hasta la fecha no ha podido superarse, por otra, cualquier ciudadano que viaje al exterior enfrenta un rosario de dificultades porque los bancos redujeron al mínimo el crédito en las tarjetas, que eran y van a seguir siendo el medio de poder manejarse en el exterior, ya sea por viaje de placer o lo más preocupante por motivos de salud, y, ahora desapareció la gasolina o se mantiene en los límites mínimos que nos hacen recuerdo a los cupos durante la revolución nacional de 52 del siglo pasado. Lo preocupante es que no termina ahí, no sabemos qué nos espera todavía.

El diésel es el elemento básico para que la producción de alimentos no se detenga. Si no hay diésel o existe restricciones en su venta, no va a poder trabajarse en el campo y la agroindustria, por lo que, como natural consecuencia, no va a existir producción de alimentos. Dentro de la secuencia de escasez o desaparición de diferentes productos que se ha venido dando en el país, el más grave va a ser este de la falta de alimentos y en ese caso no va a existir ninguna exclamación de “está avanzando la cola”.