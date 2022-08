Esta Patria de amar que duele…

Quizá ya perdimos la cuenta de los años que van en que los 6 de agosto eran solo celebración y fiesta; hoy son motivo de homenaje, sí, nunca puede faltar, pero también de una profunda reflexión acerca de adónde vamos como país, a qué rumbos nos conducen los líderes que tienen en sus manos esta gigante nave tricolor llamada Bolivia, y una sensación de preocupación de que no soplan vientos de buen augurio en estos tiempos.

El Gobierno hizo oídos sordos al clamor del departamento y continúa adelante con su plan de hacer el Censo el 2024, un año antes de las elecciones nacionales, con lo cual los resultados del levantamiento estadístico no serán aplicados ni en las proporciones de la distribución de participación política de las regiones, ni en la distribución de recursos según el criterio de población.

La Patria es de todos, como en una casa grande donde unos y otros hermanos son hijos iguales de los padres y con los mismos derechos, sin importar que unos salieran más altos o más morenos que otros; alcanzar una atención igualitaria para todos no debiera ser una concesión de nadie, sino apenas el ejercicio democrático, equitativo y respetuoso del mando de un país. Así como no sería justo celebrar el cumpleaños de unos y no de otros, tampoco es justo gobernar mirando a unos hermanos y de espaldas a otros.