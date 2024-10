¿Estamos camino a una estanflación en Bolivia?

Uno de los principales responsables del repunte inflacionario es el efecto “pass-through” del tipo de cambio. Este concepto, respaldado por la teoría económica, explica cómo una depreciación de la moneda se traslada a los precios de bienes importados. En el caso de Bolivia, la depreciación de la moneda boliviana frente al dólar en el mercado paralelo, así como la escasez de divisas, ha encarecido significativamente las importaciones. Según la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), la depreciación del tipo de cambio incrementa el costo de los bienes importados, afectando directamente los precios internos. En una economía pequeña y abierta como la boliviana, el aumento del tipo de cambio se traduce casi de inmediato en incrementos de precios para bienes importados y productos que dependen de insumos extranjeros. En suma, tenemos ahora inflación importada, no porque los productos en sus países de origen hayan subido, sino porque comprarlos de afuera para nosotros están más caros. El dólar ahora vale más de 10 Bs y no 6.96 como en el pasado.

Frente a este escenario, es urgente preguntarse si estamos en el camino hacia una estanflación, donde la economía no crece, el desempleo aumenta y la inflación se vuelve incontrolable. La estanflación, según la teoría económica de la curva de Phillips, se da cuando la relación tradicional entre inflación y desempleo se rompe, llevando a una situación en la que ambos indicadores aumentan simultáneamente. La solución no es sencilla, pero parece claro que mantener los “diques” actuales no es viable. Necesitamos una política económica que aborde no solo la estabilidad monetaria, sino también la productividad y la generación de empleo, para evitar que la economía boliviana caiga en un ciclo vicioso de estancamiento e inflación