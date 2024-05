¡Estamos yescas!

“Estamos pelados, presidente”, debe haberle dicho el ministro de Economía y Finanzas al presidente Arce, la última vez que éste le pidió plata para regalarle a las Bartolinas. Y el mandatario ha tenido que reconocer que el jolgorio de la época “moralina” ha concluido porque se terminó el gas en grandes volúmenes. Se acabó el gas y concluyó el milagro económico impuesto por la Bolivia del Cambio, por el Estado Plurinacional, que tanto asombro causó en América y que finalmente era un bulo y nada más. Quiere decir que la bonanza de la que se ufanaba el MAS no era resultado del rimbombante Modelo Económico Social Comunitario Productivo Boliviano, sino de la abundancia de gas que surgía de la tierra directamente a los gasoductos que lo enviaban a Brasil y Argentina. Ni Morales era un genio, ni Arce el mejor economista de Latinoamérica como decían los despistados. El Modelo masista no era sino el de cobrador de millones y millones de dólares mensuales; 60.000 millones de verdes que se malgastaron en la etapa “moralina” y en la actual.

En esas condiciones es seguro que Morales pensó que gobernar Bolivia era una bagatela, una bicoca, porque fluía el dinero a montones y su ministro de Economía, Arce, el diestro y fiel financista, jamás le negaba un centavo y, por el contrario, lo animaba a gastar. Ciertamente, para don Evo nada era imposible y se encontró con que podía movilizarse por aire, que podía entregar obras y regalar canchas de fútbol, que “regalaría” a La Paz un ingenio azucarero en una región donde no había caña, que levantaría una planta de urea donde no había gas, que convertiría a Bolivia en el principal productor de litio del mundo sin tener la tecnología para hacerlo, que podía viajar donde quisiera, que hasta se podía comprar un jet para su uso personal y hasta incorporar a Bolivia en la era espacial comprando un satélite chino. Hizo llorar de emoción al país.

El primer paso para que el gas se fuera al cuerno fue su nacionalización. La justificaron afirmando que las petroleras se llevaban el 82% de los hidrocarburos y que para el Estado solo quedaba el 18% y que con la nacionalización se invertía la ecuación y quedaría 82% para el Estado y 18 para las empresas. ¡Pamplinas! ¡Mentira! ¡No hubo nacionalización! Lo que hicieron fue negociar con las petroleras buscando mejores términos. Algunas aceptaron los límites y otras se marcharon. Pero jamás hubo el 82-18 que repitió hasta el cansancio Evo Morales. Lo que sí se logró, sin duda alguna, fue que no volviera ni una sola empresa gasífera a invertir un dólar en Bolivia mientras no hubiera seguridad jurídica, mientras no pasara la chifladura nacionalizadora. La fatal nacionalización de la minería ni la del petróleo de años anteriores no fue suficiente lección para esas cabezas duras. Por lo tanto, no existió prospección; se explotó el gas sin la menor consideración y ahora va camino de su final. Se termina todo lo que se gasta sin reponerlo.