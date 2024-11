Evo, entre ataques y sucesores

El ataque en política, es una herramienta estratégica que requiere utilizarse con precaución y planificación. No se trata simplemente de insultar o difamar al oponente, sino de lograr objetivos específicos que beneficien al que promueve el ataque. El ataque sin estrategia, en la mayoría de los casos, termina lastimando al atacante y victimizando al atacado.

Este recurso en campaña, busca obtener votos para nuestro candidato y debilitar a nuestro oponente, electoral y psicológicamente. Si no estamos en una campaña, el ataque debe buscar demoler la credibilidad del adversario.

El gobierno de Arce, no tiene la capacidad para hacer un estudio sobre un ataque de este tipo, no son tan sofisticados como otrora. Lo que ocurrió, fue que arrinconados en la esquina del cuadrilátero, luego de la marcha evista de Caracollo, sin carburantes y con el dólar a 11, cerraron los ojos y les salió un recto al mentón que estaba guardado 9 años, que tiro al piso al Jefazo, porque alineo todas las variables descritas.

Este ataque, en el mundo digital cuantificable, está generando un proceso de explosión demoledor en la composición del voto de Morales; es muy probable, que esto se transpole a otros escenarios. Este suceso, está invisibilizando electoralmente a Morales, en su carrera ya ilegal, a la re postulación. Aquí está, el punto más importante de esta historia. Sin embargo, este hecho no significa que Arce, se favorezca de un proceso de implosión. Gana tiempo y evita su peor escenario, que no es lo mismo que fortalecerse electoralmente. La crisis condena al presidente, no proyecta poder; la gente cree que Arce está más cerca del arpa, que de la guitarra.