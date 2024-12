Evo y la Navidad

En un espacio tan corto como este, no me siento capaz de argumentar los suficiente para sostener mis opiniones al respecto, así que me limito a decir que una de las características incuestionables de la navidad es su capacidad aglutinadora de la familia.

Evo Morales no se casó porque los hechos demuestran que sus características afectivas no están orientadas a la conformación de una familia tipo; es decir, integrada por una madre, un padre y los hijos. Él necesita su soltería no solo para dedicarle las horas que sean necesarias a su práctica politiquera sino, fundamentalmente, para dar rienda suelta a unos instintos que son naturalmente contrapuestos a las características de la familia. No quiere tener una mujer, sino varias; pero, aunque ese sea un rasgo de muchos bolivianos, la gran diferencia es que él las prefiere jóvenes, adolescentes, o prácticamente niñas, y eso, en nuestros días, ya no es moral ni legalmente permisible.