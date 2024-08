“Excelentísima” hipocresía

La ex primera dama de Argentina hizo conocer las agresiones en 2020. Mensajes entre ella y Fernández, así como un par de fotografías en los que se la ve con moretones en los brazos y en el ojo, dan cuenta de la pesadilla que ya vivía entonces. En ese momento, la Casa Rosada informaba que ella estaba embarazada de 10 semanas y que su estado de salud era bueno.

Se conoce que en diciembre, cuando Fernández dejaba la Presidencia de Argentina, Yáñez se fue del país a España y que desde antes de esa fecha ya había un quiebre en el matrimonio. Ella se fue a España con su hijo y él viajó un par de veces, en teoría, para reunirse con su familia. Ahora la ex primera dama señala además que él la sigue hostigando.

De acuerdo con reportes periodísticos de Argentina, en 2020 Yáñez le envió mensajes al presidente en los que le mostraba las señales de los golpes en su cuerpo. Los brazos amoratados iban con el mensaje: “Esto fue cuando me zamarroneaste”. Y la fotografía de ella con el ojo morado iba con el texto: “Esto es de cuando me pegaste sin querer”. Estos mensajes fueron hallados en el teléfono celular de una excolaboradora de Fernández y ayer allanaron la vivienda del exmandatario con el objetivo de decomisar su celular y hallar más evidencias.



La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández, publicó un mensaje en redes social y dijo que observa misoginia, machismo e hipocresía. No obstante, ella dejó claro que los delitos son personales y no de los partidos políticos, como para evitar que su tienda política sea blanco de ataques o que pierda credibilidad.