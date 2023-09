Extracción directa de litio en Bolivia: Una convocatoria con incertidumbres

No obstante, la convocatoria ha levantado ciertas preocupaciones. Uno de los puntos más críticos es que no se establecen plazos definidos ni fechas concretas para la selección o presentación de los resultados de la evaluación final, lo que pone en tela de juicio la transparencia y seriedad del proceso.

Es esencial subrayar que esta convocatoria internacional se centra únicamente en las pruebas piloto de Extracción Directa de Litio, que representa la primera fase de separación del litio de los otros componentes en las salmueras. No se extiende hasta la producción de carbonato de litio, lo que está fuera del ámbito de la convocatoria. Además, es crucial destacar que la EDL aún no es una tecnología comprobada a nivel industrial y sigue en etapa de pruebas. Además, hay diferentes métodos de EDL.

Dos años después de la convocatoria y asesorados por YPFB REFINACION, se firmaron convenios con tres empresas: CBC, CITIC (ambas chinas) y Uranium One (rusa). Sin embargo, se desconoce el verdadero alcance y los potenciales beneficios que estos acuerdos puedan aportar al país. Además, los criterios y parámetros de evaluación de las propuestas no se han hecho públicos. Estos deberían haber sido aprobados al menos por el directorio de YLB o por instancias superiores, como el COSSEP o la Asamblea Plurinacional. Ante la aparente ausencia de tales documentos, surgen dudas legítimas sobre la competencia y experiencia de la comisión evaluadora, más aún cuando se sabe que la mayoría de sus miembros provienen de YPFB, una empresa ajena al sector del litio y a los recursos evaporíticos.

Es notable mencionar que se ha prescindido de empresas con probada experiencia en el área, como FUSION ENERTECH y ENERGYX. La selección de empresas como Uranium One, que como su nombre lo indica, tiene vasta experiencia en uranio y no en litio, esto muestra la inexperiencia de YPFB en EDL, realmente desconcertante. ¿En qué criterios se habrán basado? El proceso no ha sido transparente, y las bases sobre las que se erigen estos acuerdos parecen tambalear, y por si fuera poco vencieron los plazos de uno de los convenios. Cuál es la responsabilidad de las empresas por los retrasos generados? tendrán alguna sanción?

Tras un extenso retraso de 2,5 años, y sin haber finalizado la convocatoria internacional ni suscrito un solo contrato, el ministro Franklin Molina sorprendentemente anuncia una segunda fase de convocatoria internacional. Esta nueva propuesta se enfocará en la producción de carbonato de litio en pequeñas lagunas saladas del occidente boliviano, con capacidades de producción de 1.000 y 2.000 toneladas. Sin embargo, para empresas internacionales, tales capacidades son meramente experimentales, no un proyecto serio. Tal decisión evidencia no solo un desconocimiento por parte de Molina, sino también cuestiona su aptitud para el cargo, alimentando las críticas que sugieren que su posición se debe más a su relación con el presidente Luis Arce que a su capacidad. Su comportamiento y declaraciones reflejan un evidente nerviosismo y decisiones impulsivas e ilógicas. Además, como iniciara una nueva convocatoria si no ha sido capaz de concluir la primera convocatoria, siendo que todavía es incierto si lograran o no suscribir algún contrato con estas 3 empresas.