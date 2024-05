Extraño mi galletita

El MAS hace todo lo posible por acabar con lo legal. Arce alentó el pago del doble aguinaldo porque no era su dinero, obligando a decenas de establecimientos a descapitalizarse. ¿Qué industria con problemas internos va a esforzarse en conseguir préstamos bancarios si no hay dólares, no hay garantía jurídica, no se puede consolidar un plan de negocios ni siquiera en un trimestre?

Además, siempre está la sombra del chantaje -como pasó con medios de comunicación- o las amenazas del sindicalismo impostor para apoderarse del esfuerzo ajeno. Álvaro García Linera podría contar esas historias. O la angurria, como la de la familia Morales Dávila, para apoderarse de la exitosa empresa de Marcos Iberkleid para después descuartizarla.