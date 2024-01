Falacia fraternal

En esta Oda a la Naturaleza, por el bien de nosotros y nuestra única casa: la Tierra; los conceptos son básicos, éticos y morales y son los objetos de la Ley: 1° La armonía de las actividades humanas para con la tierra 2° Bien colectivo, 3° Garantía de regeneración de La Madre Tierra 4° Respeto y defensa de la Madre Tierra. 5. No mercantilización, por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que la sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie. 6. Interculturalidad. El ejercicio de los derechos de la Madre Tierra requiere e involucra el reconocimiento, la recuperación, el respeto, la protección, y el diálogo de la diversidad de sentires, valores, saberes, conocimientos, prácticas, habilidades, trascendencias, transformaciones, ciencias, tecnologías y normas, de todas las culturas del mundo que buscan convivir en armonía con la naturaleza. La Madre Tierra adopta el carácter de sujeto colectivo de interés público. La Madre Tierra y todos sus componentes incluyendo las comunidades humanas son titulares de todos los derechos inherentes reconocidos en esta Ley.

Hasta aquí todo hermoso, propicio, altruista pero absolutamente una falacia; Nada, pero absolutamente nada de lo establecido en la Ley N° 071 ha sido cumplido o por lo menos tomado en cuenta, toda una burla al principio de los pueblos originales aimara, quechua, guaraní. Como ejemplo: el lago Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia que por disrupción climática, la excesiva extracción de agua para actividades mineras, prácticamente ya desapareció dejando a comunidades originales alto andinas sin el recurso de la pesca, los funcionarios de la “desestructuración republicana” bien gracias y absolutamente ausentes. En sus propias narices desaparece el segundo lago más grande de Bolivia y no se conoce de alguna acción para evitarlo. Citamos esto porque es emblemático; el lago Poopó generaba trabajo para cientos de pescadores/campesinos que producían un alimento típico de la gastronomía orureña, los pejerreyes. Solo con este ejemplo se desploma lo establecido en la Ley: “Armonía de las actividades humanas”. Por un lado se pierde el esfuerzo de los campesinos/pescadores de proveer alimentos al país y por el otro se permite que se destruya su ambiente. Lo lamentable es que no actúan profesionales de verdad, y solo los del “carnet,” el maravilloso e imponente lago Titicaca sufrirá la misma dramática suerte, aunque el proyecto de un iluminado hermano de la reserva moral de la humanidad de enlatar sardinas con las truchas del Titicaca quedará ahí no más.

Actualmente las quemas provocadas desde el 1019 en la Chiquitania y en el 2023 en forma indiscriminada y general han sido motivadas para la mercantilización del suelo no necesariamente monetariamente y los recursos de la Madre Tierra, aspecto absolutamente prohibido por la Ley pero el pago al apoyo torpe/político a los famosos movimientos sociales, interculturales y sindicalistas debe ser cumplido. Millones de hectáreas quemadas en el oriente, miles de millones de seres vivos incinerados para asegurar la genuflexión y apoyo momentáneo de los grupos citados, todo con la intención de abrir espacio natural a la ganadería predatoria y al narcotráfico. No se puede vivir bien basados en mentiras, en falacias! Prueben de trabajar con la verdad y verán que la gente empezará a respetarlos. Como ahora son tan afines al presidente ruso vale bien esta sentencia de otro ruso, pero uno grande de verdad. “Sabemos que nos mienten Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten y sin embargo nos siguen mintiendo” (Alessandri Isayevich Solzhenitsin).

Todas las aguas que drenan al norte del altiplano boliviano hacia la Amazonia están siendo contaminadas con mercurio por la actividad de extracción salvaje de oro, pero la autoridad responsable no le da ni la tos ya que confesó que de niño jugó con el peligroso y dañino metal y no tiene ningún síntoma. En un comentario de uno de los más grandes sabios del siglo pasado Albert Einstein decía: Cuando te mueres no te das cuenta, tus amigos lo sienten, igual que cuando eres imbécil, tu no lo sientes pero tus parientes y amigos sí