¿Fatalidad?: De izquierdistas a liberales

Hace un siglo, en 1924, Alcides Arguedas, autor odiado (u olvidado) izquierdistas latinoamericanos de toda laya, puso punto final en París al tercer tomo de su Historia de Bolivia: La plebe en acción. Como anuncia su título —por demás incisivo—, la obra trata sobre la irrupción de las masas plebeyas en la política boliviana, en un proceso histórico que podría tener muchos símiles con el proceso populista que hoy viven Bolivia y otros países de la región. Arguedas, pensador crítico como era, dedicó el libro, con una paráfrasis del teórico francés Maurras, “a todos los bolivianos descontentos” y no a los “satisfechos”. Ahora bien, ¿cuánta importancia puede tener leer nuevamente la obra historiográfica de Arguedas? Tal vez mucha, teniendo en cuenta precisamente las analogías históricas que existen entre aquellos periodos que el polémico autor paceño historió y describió, y nuestra época.

Un país que carece de gasolina, de dólares y de independencia de órganos; un país en el que se cierran medios de comunicación independientes por hostigamiento gubernamental y que, con aproximadamente 12 millones de habitantes, tiene casi seiscientos mil empleados públicos ganando mensualmente gruesos salarios; un país tan mal posicionado en varios rankings de evaluación democrática, definitivamente es un país que tiene que ser repensado y cuestionado desde posiciones críticas. Por desgracia, no muchos pueden emprender esta labor cuestionadora, pues Bolivia es un país en el que no se lee, las grandes mayorías viven indiferentes respecto a los asuntos de la vida pública y parecería reinar un hastío sobre todos quienes alguna vez lucharan por mejores días.

Con mucha sabiduría, Franz Tamayo dijo que “todo error es una enseñanza y toda juventud, un error”. Es que lo que somos de jóvenes muy pocas veces es lo que somos de adultos y de viejos. Aquel proverbio puede explicar, por ejemplo, la mutación intelectual e ideológica que sufren muchas personas, quienes pasan de creer románticamente en la revolución cuando son jóvenes, a pensar, ya en la adultez, que la moderación y las trasformaciones graduales son mucho mejores y más seguras. Alguna vez, un caro amigo mío (el hijo de don Fernando Diez de Medina) me dijo con sabiduría: “Lo que hoy crees bueno, mañana quizá te parezca malo. Y viceversa”. Conozco a muchas personas que en los 60 y 70, cuando eran jóvenes de 20 o 30 años, eran comunistas y socialistas, pero que hoy son personas moderadas, tal vez porque se dieron cuenta de que el paraíso nunca está en la otra esquina y de que el mundo no funciona realmente como se cree cuando se es mozo. Como una vez alguien dijo: “Hay que ser cojudo para no ser izquierdista en la juventud, pero hay que ser dos veces cojudo para serlo cuando se es mayor”. Las endorfinas provocan el izquierdismo durante la juventud; la sabiduría, la moderación durante la adultez.