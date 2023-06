Fiscalía veloz

No es cosa de brujería ni de bolas de cristal. El feminicidio está tipificado como el asesinato de una mujer a manos de su pareja así que, si una muere en esas circunstancias, la Fiscalía ya sabe a quién buscar, detener y acusar.

Roxana Choque Gutiérrez es la fiscala departamental de Potosí. Por su trabajo en una ONG de abogados que atienden causas gratuitamente, estaba familiarizada con los casos de violencia contra la mujer, incluso antes de que se promulgue la Ley 348. Sabe cómo funciona esto y así guía a su equipo de fiscales, pero existe un problema: el Ministerio Público puede actuar rápidamente, pero las demás instituciones no lo hacen. “Las demás instituciones no nos acompañan”, me dice, afligida.