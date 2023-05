Gas natural para descarbonizar el planeta-Caso de Chile

La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) lanzó un estudio en 2021 titulado: ‘Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy Sector’ (Carbono Neutral al 2050 – Una hoja de Ruta para el Sector Mundial de la Energía). Este reporte sorprendió a gran parte de la comunidad energética global por su drasticidad, irresponsabilidad e inaplicabilidad.