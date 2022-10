Gestora Pública: Para cada candado hay una ganzúa política

La desconfianza con la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo no es sólo de los mineros de Huanuni. Maestros, médicos, fabriles, y varios otros sectores están preocupados con el traspaso de sus aportes a la nueva estatal.

Resulta curioso, para decir lo menos, que la vanguardia del proletariado boliviano de una empresa estatal no confíe en la Gestora y a punta de bloqueos y dinamitazos le haya sacado al Gobierno una suspensión temporal de la migración de sus datos al nuevo sistema. Por supuesto esta no es solución al problema, sino una manera de comprar tiempo y desactivar momentáneamente otro conflicto social. Se otorga un privilegio a un grupo. Todos somos iguales frente a la ley, ah eso sí temporalmente.

Segundo candado: “Son controlados y fiscalizados por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros – APS”. Gestora y fiscalizadora son el Estado, son juez y parte. Son dos ratones con hambre a cargo del queso. Ambas instituciones son controladas por burócratas y políticos. Nuevamente la llave de este candado la tienen los militantes del partido de turno. Veamos un ejemplo. En el sector petrolero, existe la empresa YPFB y su controlador supervisor: Agencia Nacional de Hidrocarburos. Este arreglo institucional no impidió que el gas se hiciera gas. La pregunta es siempre quién controla al controlador. La respuesta: los militantes políticos.

Cuarto candado: “Son controlados por cada asegurado, con su reporte de Estado de Ahorro Previsional y siendo el único que puede acceder a sus recursos para la jubilación”. Si bien, solo el jubilado puede ver sus recursos, la decisión de qué hacer con esta plata y dónde invertir la toman militantes políticos. El aportante no tiene ni voz ni salida sobre su dinero.

Pero para que no digan que sólo criticamos, pasemos de la problemática a la solucionática. El Gobierno siempre se mueve en una dicotomía. Si no están estatizadas o nacionalizadas las empresas, la única cosa que les ocurre es que deben estar privatizadas. Antes que a alguien se le ocurra decirme que yo quiero que se queden las actuales AFP, van algunas propuestas.

Para finalizar, un tema personal. Hoy es un día triste. Esta columna perdió a su más fiel y mejor lectora. Cuando algún amigo me decía que le gustaba leer mi columna. Yo siempre respondía: “Gracias, me leen tú y mi mama”. Ya no podré repetir esta salida al paso de un elogio inmerecido.