Gokú, un hombre que se disfrazó de héroe

Nunca pensó Gokú que en cuestión de diez minutos su vida cambiaría.



A la mañana siguiente, fue entrevistado por un centenar de medios de comunicación, programas televisivos y radiales, todos querían tenerlo en su set de grabación, fue reconocido como Cruceño de Oro una destacada distinción que da un canal de televisión.



Todos cuando éramos niños soñábamos en convertirnos en un super héroes, usar la máscara de Superman, tener las destrezas del zorro, la agilidad del hombre araña y la fuerza de He Man, para salvar al mundo de los seres malignos.



Gokú es un héroe, pero no usa capa, no tiene máscara, ni las destrezas del zorro, ni la agilidad del hombre araña y peor la fuerza de He Man. Gokú, tiene una empatía y un extraordinario espíritu de solidaridad, algo difícil de encontrar en la actualidad.



Y, es que arriesgando su propia vida, Carlos Alberto Paredes Sandoval más conocido Gokú, al ver que un niño había caído a un canal de drenaje pluvial que llegaba con torrentosas aguas producto de las lluvias extraordinarias caídas en la ciudad, sin el más mínimo reparo, se amarró una soga en la cintura que no fue de mucha ayuda por que no lo dejaba alcanzar la mano del niño de diez años que pedía encarecidamente que alguien lo salve, Gokú, se desamarró, sabiendo que no sabia nadar y fue al encuentro del niño, lo abrazó y lucho por diez minutos, contra la corriente que le mojaba la cara y con la braveza no lo dejaba avanzar, lucho tanto que pudo salvar milagrosamente su vida y la del niño.



A las nueve de la noche dio su última entrevista televisiva, el cansancio de haber estado todo el día dando entrevistas, hablando con los periodistas lo hizo recordar cuando un colega le mojaba la cara luego de la extenuante hazaña, mientras un transeúnte ocasional con su celular filmaba como una señora a gritos reconocía su enorme valentía. En pocos minutos el video se había vuelto viral.



Carlos Alberto, llegó a su casa, abrazó a su hijo que todas las noches lo espera, se quedó unos minutos así, abrazado, su pensamiento lo hizo recordar, volvió a sentir como el niño desconocido lo abrazaba llorando, pidiéndole a gritos que lo salve del destino final que parecía morir ahogado, una lágrima cae por su mejilla, abraza más fuerte a su hijo y le dice: “hay que tener cuidado al cruzar los canales, siempre hay que agarrarse de las barandas y si tiene harta agua mejor alejarse”. Su hijo fue el motivo para que Gokú sea el héroe de nuestra ciudad, pensó en él antes de lanzarse al agua.