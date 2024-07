¿Golpe -sinónimo de traición a la patria?

Lo anterior no fue consumado en razón de la rápida y ágil intervención de las autoridades democráticamente electas a pesar del riesgo inminente de sus acciones, y por supuesto la rápida, inmediata y desesperada actuación de la sociedad civil en su conjunto que exasperada no podía ser cómplice de una ruptura de la democracia y entrega del poder del Estado a serviles con intereses mezquinos y apetitos personales.

Muchos políticos, apolíticos y gente común denominador de nuestra sociedad, tienen varias versiones de lo acontecido, de las cuales el tiempo dará la razón a alguna de ellas, no obstante, uno debe ser responsable sobre lo que dice, desdecir lo sucedido y peor crear sospechas infundadas y sin elementos probatorios sobre si fue autogolpe o no, o peor inventar confabulaciones u otras figuras imaginativas que siempre salen a la luz, lo único que hace, es generar zozobra, angustia, inseguridad y una marca indeleble frente a la comunidad internacional.

Como no recordar lo sucedió en octubre negro del 2003, el despliegue militar desde horas de la noche anterior pero arremetida en horas de la tarde, y la intervención de las Fuerzas Armadas en Plaza Murillo, el intercambio de disparos con armas de fuego entre militares y policías, el luto creado y la renuncia final del ex presidente Goni dando pie a la sucesión constitucional última con el procedimiento previsto en la Constitución Política anterior.

Como no recordar la violenta destitución de Evo Morales en noviembre de 2019, luego de una cuestionable elección presidencial que condujo también en la intervención de las Fuerzas Armadas y posterior posesión de un gobierno interino conservador pro neoliberal y cuyos lideres hoy se encuentran en la cárcel como debiera suceder con quienes se demuestre su participación activa en los hechos acaecidos el pasado 26 de junio, no sin antes rememorar que quien hoy se cree el salvador de la patria y llama a la población a levantarse por su apetito personal, en su momento ni siquiera intento apaciguar la enardecida reacción de la sociedad, jamás reconoció error alguno y menos aún al retornar tuvo la decencia e integridad personal de agradecer al pueblo por dejarlo entrar nuevamente, por lo que a un hombre así todavía piensa que la gente lo apoya o peor lo respeta?

Debemos recordar que el punto de inflexión para que no haya prosperado el fallido golpe de Estado, es la participación activa de la sociedad civil, no solo funcionarios públicos del nivel central, como mucho se habla, sino también de la gobernación, la Alcaldía Municipal y todos quienes veían como posible la repetición de lo del 2003 y 2019 y muchos otros apenándose de que pueda suceder lo de 1982 cuando luego de 18 años de dictaduras nuestro país dijo “nunca más”

Dicho lo anterior y en merito a lo acontecido, se hace como entre otros aspectos, muy relevante revisar la normativa vigente y texto constitucional respecto a las FFAA y su función, cual es el de defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país; asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo integral del país, ligado al deber fundamental de las Fuerzas Armadas cual es la defensa, seguridad y control de las zonas de seguridad fronteriza debiendo las Fuerzas Armadas participar en las políticas de desarrollo integral y sostenible de estas zonas, y garantizar su presencia física permanente en ellas, son aspectos que no se están cumpliendo, y cada vez más uniformados en las calles, más personal de paisano en las calles, mayor descuido de nuestros soldados en el interior del país y ni que decir de las condiciones de habitabilidad para el desempeño de sus funciones, abandonados a su suerte en las fronteras, etc.

Finalmente otro asunto inherente a este sector importante de nuestro Estado, es evaluar y reflexionar sobre su organización que no hace sino posibilitar la ruptura de un orden constitucional, dada la relevancia que se confiere a su jerarquía y disciplina que es esencialmente obediente y no delibera, por lo que ante cualquier otra arremetida parecida, intento fallido, golpe de estado perpetuado u otros que despedacen el esquema democrático en el país por apetitos personalísimos, proveniente de servidores de las FFAA, deben merecer no solo la baja de la institución, y ser sujeto de un debido proceso, sino ser entendido incluso como traición a la patria, aunque sea dicho de paso, este concepto no solo esta trillado o se constituye en un lenguaje polisémico sino que irremediablemente deja mucho a la imaginación y ninguna modulación constitucional al respecto, aun así podríamos entender a un golpe como sinónimo de traición a la Patria?