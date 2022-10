Gracias Santa Cruz

No voy a caer en la tibieza de "un paro perjudica a todos", ni en la impostura de "debe primar el diálogo" y tampoco en la torpeza de "ambos lados deben perder algo para ganar".

No, acá la cosa es clara: el Gobierno estaba en la obligación de realizar el Censo este año e incumplió; y encima establece hacerlo dos años más tarde con resultados al 2025, es decir, el país tendría los resultados del censo 13 años después del último proceso censal. ¿Es esto correcto? ¿Es esto saludable para la institucionalidad? ¿Es esto democrático? ¿Es esto justo y equitativo? ¡Es esto trabajar por el bienestar del pueblo? No, no lo es. Entonces ¿qué se debe dialogar? ¿Qué se debe ceder? ¿Qué se debe negociar?

¿No creen ustedes que, si el MAS fuera oposición y otros serían los que no quieren realizar el censo, el país no estaría en llamas y todos los responsables presos? Pues a mí no me cabe duda. ¿Incumplimiento de deberes? ¿El INE no hizo su tarea o la hizo y alguien la escondió debajo de la alfombra?

El pueblo boliviano sabe por qué al Gobierno no le interesa el censo y comienza a dudar si es que el 2024 lo hará realmente.

En abril de este año salió el vocero del presidente, exeneferista (medidor de cortinas de Palacio), a decir que todo estaba listo para el Censo. ¿Qué pasó? ¿Nos mintió en aquel entonces o lo obligaron a desdecirse seis meses después? ¿Qué pasó Richter? Contanos la verdad.

Ayer les explicaba a mis hijos que no puede haber diálogo cuando hay posturas cerradas, condicionamientos esenciales. "Es como si tú quieres ir a una fiesta el sábado y yo te digo que no te voy a dar permiso, pero que si quieres nos sentamos a dialogar; ¿te va a interesar sentarte a dialogar conmigo? ¿Qué cosa vamos a dialogar si sabes que te voy a seguir negando el permiso?".

En todo caso, el propósito es agradecer a los cambas y no cambas que viven en Santa Cruz y que hacen posible el paro.

Existimos muchos bolivianos que envidiamos su decisión, su unión, su voluntad, su valentía, su músculo cívico y político, su convicción para defender lo que en justicia y derecho nos corresponde, a ustedes y a todos los bolivianos.

Lamentablemente vivimos en un país en el que el más pobre, el más desfavorecido, el que la pasa peor, es aquel que se opone. Aquel que no tiene un hospital, una educación de mediana calidad, que no cuenta con servicios básicos, que no tiene empedrado siquiera es aquel que se opone, apalea y puñetea defendiendo que el censo se haga algún día; y es que en este país como en otros de este tercer mundo abusado y sometido, las masas ignorantes y necesitadas alimentan a 5 poderosos...círculo vicioso maldito: la pobreza y la ignorancia de muchos sigue siendo un buen negocio de pocos.

Gracias Santa Cruz por ser el norte democrático; lo demostró en 2019 con un paro masivo y contundente al que poco a poco se le fue sumando el resto del país. Hoy vuelven a marcar el rumbo y ojalá el resto podamos dar la talla.

Si hay resistencia, se llama Santa Cruz... nos guste o no.