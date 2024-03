Gramsci y la coyuntura nacional

Sin duda usted y yo estamos pensando -junto a Gramsci- que la sociedad boliviana decidió el 2005 votar por Evo Morales porque representaba precisamente una diferencia y un reencauzamiento de la sociedad nacional, un nuevo bloque histórico y una nueva hegemonía más allá del Estado fundado en 1952, no sabíamos en ese entonces que en realidad el MAS era la fase final de ese Estado, y que, en consecuencia, no significaba nada diferente, era aquello que el MNR dejó trunco a pesar de ser lo más importante: la inclusión real y no formal entre otras cosas.